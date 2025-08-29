Также появится предмет москвоведение, сообщила заммэра Анастасия Ракова

МОСКВА, 29 августа. /ТАСС/. Два дополнительных курса, направленных на усиление математического и естественно-научного образования, введут в столичных начальных классах с 1 сентября. Также появится москвоведение для учеников 5-7 классов, сообщила на пресс-конференции в ТАСС заммэра Анастасия Ракова.

"С этого года большое внимание мы будем уделять математическому и естественно-научному образованию в школах. Для этого с 1 сентября в начальных классах будут реализовываться два дополнительных курса для всех детей. Первый - по математике, включающий нестандартные, интересные задачки на логику, которые, надеюсь, привлекут внимание, вызовут интерес у ребят, и у них появится мотивация для изучения предмета на более глубоком качественном уровне", - сказала заммэра.

Она уточнила, что второй курс - по методам познания окружающего мира - должен расширить кругозор ребят, создать интерес к науке. На его разработку ушел целый год, для этой цели привлекли специалистов в области математики, биологии и физики, сформировали и программу, и специализированные учебные пособия, оснастили школы необходимым оборудованием. Повышение квалификации прошли 14 тыс. учителей начальных классов.

Заммэра также отметила, что для учеников 5-7 классов будет запущен новый курс "История нашего края", который поможет ребятам глубже изучить наследие не только своей страны, но и своей малой родины. А также узнать, как жили москвичи в разные эпохи, какие у них были традиции и ценности.

Кроме того, в этом году большое внимание будет уделяться интеграции искусственного интеллекта в образовательный процесс. Для этого запускается специальная программа обучения педагогов использованию ИИ-технологий и инструментов в их повседневной работе. А в Московской электронной школе с начала учебного года появится чат-бот на основе искусственного интеллекта для помощи педагогам в планировании уроков.