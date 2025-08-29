Для прохождения вакцинации в мобильном комплексе необходимо при себе иметь паспорт и полис ОМС

МОСКВА, 29 августа. /ТАСС/. Мобильные комплексы, в которых можно пройти вакцинацию от гриппа, начнут дежурство в вблизи торговых центров и автовокзалов Московской области, с 1 сентября. Об этом сообщила пресс-служба министерства здравоохранения Подмосковья.

"Вакцинация от гриппа позволяет защититься от болезни и осложнений, к которым он может привести. Понимаем, что не всем удобно идти в поликлинику. Поэтому с 1 сентября запускаем вакцинацию в мобильных комплексах - сделать прививку можно по пути на работу, для этого не нужна предварительная запись", - привели в тексте слова зампреда правительства - министра инвестиций, промышленности и науки Подмосковья Максима Забелина.

В пресс-службе добавил, что мобильные комплексы будут расположены в наиболее популярных местах округов региона - рядом с торговыми центрами, автовокзалами и железнодорожными станциями.

Как отметили в министерстве, для прохождения вакцинации в мобильном комплексе необходимо при себе иметь паспорт и полис ОМС. Медицинский специалист проведет осмотр на предмет отсутствия противопоказаний к вакцинации и сделает прививку.