МОСКВА, 29 августа. /ТАСС/. Художественный руководитель Московского губернского театра (МГТ) народный артист России Сергей Безруков и актриса МГТ заслуженная артистка РФ Галина Бокашевская награждены медалями "За укрепление боевого содружества" за их работу с военнослужащими - участниками СВО и членами их семей. Об этом говорится в приказе Министра обороны, который зачитали на сборе труппы в театре.

"Приказ министра обороны Российской Федерации от 29 августа 2025 года № 1 949, город Москва: "За большой личный вклад в укрепление боевого содружества и поднятие морального боевого духа военнослужащим, участвующим в выполнении задач специальной военной операции и членам их семей, наградить медалью "За укрепление боевого содружества" Безрукова Сергея Витальевича народного артиста, Бокашевскую Галину Анатольевну заслуженную артистку РФ актрису Московского губернского театра", - зачитал военнослужащий приказ министра обороны Андрея Белоусова.

Медаль "За укрепление боевого содружества" учреждена приказом министра обороны РФ от 27 марта 1995 года. Ею награждаются военнослужащие и гражданский персонал Вооруженных сил России за заслуги в области международного военного и военно-технического сотрудничества, а также другие граждане РФ и иностранцы, оказывающие содействие в решении задач, возложенных на вооруженные силы.

Медаль из металла золотистого цвета имеет форму круга диаметром 32 мм. На лицевой стороне изображен картушный щит на диагонально перекрещенных мечах с надписью "За укрепление боевого содружества". На оборотной стороне изображена эмблема российского военного ведомства, по кругу - рельефная надпись "Министерство обороны Российской Федерации". Медаль соединяется с пятиугольной колодкой, обтянутой шелковой муаровой лентой с широкими оранжевыми и узкими черными, красными, голубыми полосами.