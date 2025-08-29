Речь идет про инженерные классы

СОСНОВО /Ленинградская область/, 29 августа. /ТАСС/. Элементы игры, применяемые при обучении в школьных инженерных классах, способствуют развитию у детей интереса к науке и технике, заявил помощник президента России, председатель Морской коллегии РФ Николай Патрушев.

Выступая на заседании Морского совета при губернаторе Ленинградской области, Патрушев отметил важность внедрения в образовательные программы инженерных классов методик, стимулирующих интерес школьников к обучению. Патрушев выступал по видеосвязи из школы "Сосновский центр образования" в Сосновском сельском поселении Ленинградской области. В школе работают инженерные классы судостроительного профиля, в которых созданы специализированные лаборатории робототехники, компьютерного моделирования, 3D-печати и другие.

"Здесь на примерах инженерных классов мы видим, что во многом дети вовлечены в это, потому что это своего рода игра. Они играют. Это им интересно, их не надо уговаривать. Они с удовольствием будут этим заниматься", - сказал Патрушев.

Также Патрушев вместе с губернатором Ленинградской области Александром Дрозденко открыли Центр развития спорта и физической культуры Сосновского сельского поселения. В новом спортивном комплексе возможны занятия волейболом, мини-футболом, баскетболом, бадминтоном, настольным теннисом, единоборствами.