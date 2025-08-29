В Вологодской области создадут первую в регионе научную школу кардиохирургии

Для развития компетенций медработников 3-4 сентября организуют форум с участием врача-кардиохирурга Лео Бокерии

МОСКВА, 29 августа. /ТАСС/. Власти Вологодской области намерены создать первую в регионе научную школу кардиохирургии, которая откроется на базе Вологодской областной клинической больницы №1. Об этом сообщили в пресс-службе областного правительства.

"Впервые в истории Вологодской области создаем научную школу кардиохирургии. Разработкой новых методов лечения сердечно-сосудистых заболеваний будут заниматься на базе Вологодской областной клинической больницы №1. В этом году здесь открыли первое в регионе отделение кардиохирургической помощи", - говорится в сообщении.

Как отметил глава региона Георгий Филимонов, для развития компетенций врачей 3-4 сентября будет организован медицинский форум с участием советского и российского врача-кардиохирурга, президента Национального медицинского исследовательского центра сердечно-сосудистой хирургии имени А.Н. Бакулева Лео Бокерии, который посетит вологодское отделение кардиохирургии и посмотрит, как будет проходить оперативное вмешательство. Также запланирован ряд научно-образовательных мероприятий.

"Кардиологическая служба в Вологодской области развивается в комплексе. Сейчас функционируют два региональных сосудистых центра в Вологде и Череповце, еще четыре - в процессе создания. В этом году планируют открыть сосудистый центр в Великом Устюге. Он будет укомплектован необходимым "тяжелым" оборудованием: аппаратами МРТ, КТ, УЗИ, рентгеном, маммографом. Медицинскими услугами центра смогут пользоваться жители сразу трех округов: Великоустюгского, Кичменгско-Городецкого и Никольского", - заключили в правительстве.