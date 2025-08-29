Регистрация завершится 5 сентября

КАЗАНЬ, 29 августа. /ТАСС/. Делегации десяти зарубежных министерств подтвердили участие в международном форуме Kazan Digital Week, который пройдет в Казани с 17 по 19 сентября. Об этом сообщил президент Академии наук Татарстана Рифкат Минниханов на заседании оргкомитета по вопросам подготовки и проведения форума.

"Подтверждено участие делегаций из 10 зарубежных министерств - динамично расширяем международные связи форума", - сказал Минниханов.

По его словам, на данный момент одобрены заявки более 600 спикеров. Регистрация завершится 5 сентября. Новшеством форума в 2025 году станут прямые видеоподключения с инновационных площадок в рамках пленарного заседания.

На форуме традиционно будет работать выставка, в которой примут участие более 200 компаний. Также на площадке будет размещена аллея стартапов. Будут представлены 60 проектов - победители хакатонов, российские и зарубежные команды из 26 городов.

Министр цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ Максут Шадаев, возглавляющий Организационный комитет мероприятия, отметил значимость расширения форума. "Наша главная задача - с каждым годом делать форум все более масштабным и значимым, отражая приоритеты страны в области цифровой трансформации" - приводят его слова организаторы.

Форум Kazan Digital Week впервые прошел в 2020 году, а 2023 году мероприятие получило федеральный статус. В 2024 году в мероприятии приняли участие более 19 тыс. человек, из них 12,5 тыс. - очно и более 5 тыс. - онлайн. Участие в выставке приняли 215 организаций и компаний, презентовав 141 выставочный стенд.