КАЛУГА, 29 августа. /ТАСС/. Соревнования в командном зачете стартовали в финале чемпионата по профессиональному мастерству "Профессионалы", который проходит в Калуге. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Института развития профессионального образования.

"Впервые командные соревнования, дополняющие традиционный индивидуальный зачет, проводились в этом году на финале чемпионата "Профессионалы" по компетенциям креативных индустрий и IT в Нижнем Новгороде, а сегодня на финале в Калуге участники соревнуются командами в промышленных компетенциях", - передает пресс-служба слова начальника дирекции развития профессионального мастерства Всероссийского чемпионатного движения Института развития профессионального образования Ксении Калугиной.

Команды участников соревнований сформированы по 22 компетенциям, среди которых "Автоматизация бизнес-процессов организаций", "Интернет вещей", "Внешнее пилотирование и эксплуатация беспилотных воздушных судов", "Проектирование и изготовление протезов и ортезов", "Сварочные технологии", "Охрана труда", "Промышленный дизайн", "Мобильная робототехника", "Прототипирование и обслуживание мобильных робототехнических систем", "Нейросети и большие данные", "Оптоэлектроника", "Пожарная безопасность", "Предпринимательство", "Спасательные работы", "Промышленная робототехника", "Сетевое и системное администрирование", "Технология моды", "Экспедирование грузов", "Эксплуатация беспилотных авиационных систем", "Электроника", "Инженерный дизайн САПР" и "Электромонтаж".

Награждение победителей и призеров соревнований состоится 30 августа на торжественной церемонии завершения финала чемпионата.

По информации пресс-службы Института развития профессионального образования, в соревнованиях принимают участие более 230 финалистов - это школьники старше 14 лет и студенты колледжей, прошедшие отборочные испытания. Общее число гостей финала чемпионата составляет 14 тыс. человек, включая представителей из 25 дружественных стран.