В городе создали запас резервного топлива, аварийный запас материалов и оборудования

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 29 августа. /ТАСС/. Полная техническая готовность Санкт-Петербурга обеспечена к отопительному сезону. Об этом сообщила пресс-служба администрации города.

"По поручению Александра Беглова к 1 сентября обеспечена полная техническая готовность Петербурга к отопительному сезону. К отопительному сезону 2025-2026 годов энергетики подготовили 1 195 объектов теплоснабжения, 11 523 трансформаторных подстанции и 72 тысячи километров инженерных сетей, из которых 9,6 тысяч километров составляют тепловые сети. Обеспечена техническая готовность более 24 тысяч жилых домов и всех социальных объектов", - рассказали в пресс-службе.

Температурные испытания сетей теплоснабжения проводили с апреля. При проверках зафиксировали 46 дефектов. Гидравлические испытания в летний период помогли предотвратить порядка 1 тыс. дефектов.

"Такой результат достигнут в том числе благодаря консолидации тепловых активов под руководством города. Сейчас энергетики полностью готовы к началу периодического протапливания. В городе создан запас резервного топлива, аварийный запас материалов и оборудования. Завершается план противоаварийных тренировок", - приводит пресс-служба слова губернатора Александра Беглова.

Кроме того, специалисты заменили более 2,5 км труб в межотопительный период. В жилых домах к отопительному сезону отремонтировано порядка 460 кровель и более 1 400 инженерных систем, в том числе систем центрального отопления в 267 многоквартирных домах. Все работы капитального характера, влияющие на готовность многоквартирных домов к отопительному периоду, завершатся к 15 сентября.