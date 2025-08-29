Восстановительные работы планируют начать 30 августа, сообщил губернатор региона Андрей Клычков

ОРЕЛ, 29 августа. /ТАСС/. Средства на восстановление поврежденного при атаке беспилотников жилья в Орле и Орловском муниципальном округе выделят из резервных фондов муниципалитетов. Об этом сообщил губернатор региона Андрей Клычков в ходе прямой линии.

"По городу Орлу и Орловскому муниципальному округу принято решение, что расходы по восстановлению будут [направлены] через резервный фонд муниципальных образований", - сказал он.

Губернатор уточнил, что в Орле повреждения получили три дома, один из которых нежилой, еще два частных дома - в Орловском муниципальном округе. Ранее сообщалось о повреждении одного многоквартирного дома, хозяйственной постройки и личного автотранспорта в Орле, а также двух частных домов в Орловском округе.

По словам главы региона, восстановительные работы начнутся 30 августа, обследование поврежденного жилья уже ведется. "Город Орел сегодня-завтра обследуют, закрывают поврежденные оконные проемы, 30 августа начнется восстановление. Орловский муниципальный округ ведет [работу] в таком же режиме. Все социальные службы нацелены на оказание той помощи, которая потребуется нашим людям", - отметил Клычков.