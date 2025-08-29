Особое внимание уделят утечке информации о местах производства БПЛА

КАЛИНИНГРАД, 29 августа. /ТАСС/. Власти Калининградской области усилят меры по противодействию терроризму с учетом географического положения региона, особое внимание уделят утечке информации, акцент сделают на запрете передачи сведений о местах производства беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). Об этом сообщили в пресс-службе областного правительства по итогам совместного заседания антитеррористической комиссии и оперативного штаба в Калининградской области под руководством губернатора Алексея Беспрозванных.

"Алексей Беспрозванных отметил, что с учетом особого географического положения нашего региона меры по противодействию терроризму будут и дальше усиливаться", - говорится в сообщении.

Участники заседания отдельно обратили внимание на противодействие терроризму и утечке информации. "Было акцентировано внимание на запрете передачи информации о местах производства и сборки беспилотных летательных аппаратов, характеристиках и деятельности объектов военно-промышленного комплекса, потенциально опасных и критически важных объектах региона посредством электронных почтовых сервисов", - отметили в правительстве. Подчеркивается, что в случае наступления негативных последствий "виновные в разглашении информации будут привлечены к уголовной ответственности".

Кроме того, запрещается размещать в интернете фотографии и видео, на которых показаны последствия террористических атак. Этот запрет распространяется на публикацию подобных материалов и постов в средствах массовой информации, социальных сетях, групповых чатах и мессенджерах. Нарушение указанной рекомендации, данной всем регионам Национальным антитеррористическим комитетом, может повлечь за собой административный штраф. Меры направлены "на предотвращение утечки информации, которая может быть использована для анализа расположения войск или оценки ущерба инфраструктуре".