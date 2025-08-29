В Липецкой области планируют усилить контроль за дорожной безопасностью

За 7 месяцев 2025 года сумма штрафов в регионе составила 595 млн рублей, сообщил губернатор Игорь Артамонов

ЛИПЕЦК, 29 августа. /ТАСС/. Правительство Липецкой области намерено усилить контроль за безопасностью в дорожно-транспортной сфере. Об этом сообщил губернатор региона Игорь Артамонов в своем Telegram-канале.

"За 10 лет удалось значительно снизить число погибших в авариях. Но текущая статистика не позволяет расслабляться. Безусловно, контроль на дорогах будет усиливаться, продолжится внедрение новых технологий", - сказал Артамонов.

В частности, с помощью модернизированных передвижных комплексов в регионе начали фиксировать не только скорость движения автомобилей, но и использование телефона за рулем, выезд на встречную полосу, а также не пристегнутые ремни безопасности, добавил губернатор. По его словам, за 7 месяцев текущего года сумма штрафов в области составила 595 млн рублей.

"Это доказывает эффективность работы, но и показывает масштаб проблем. Посмотрите статистику: 1 тыс. 596 человек управляли автомобилем в состоянии опьянения. Больше 720 тыс. случаев превышения скорости", - пояснил Артамонов.

Помимо этого, в регионе зафиксировано свыше 4,7 тыс. случаев, когда водители не предоставили дорогу пешеходам. "На это хочу обратить особое внимание накануне учебного года. Со следующей недели дети пойдут в школу - автомобилистам нужно быть предельно внимательными. За этим будем особо следить", - отметил Артамонов.