Владельцам зарегистрированных вне РФ машин могут сократить срок уплаты штрафов

В МВД России отметили, что с нынешней нормой в 60 дней такие автомобилисты имеют возможность беспрепятственно выехать за пределы страны, не исполнив постановление

МОСКВА, 29 августа. /ТАСС/. МВД России предлагает сократить с 60 дней до суток срок уплаты штрафа за нарушения, совершенные владельцами машин, которые зарегистрированы в иностранных государствах. Об этом сообщили в пресс-центре ведомства.

"Законопроектом предлагается установить для владельцев (собственников) транспортных средств, зарегистрированных в иностранных государствах, срок уплаты административного штрафа в течение суток со дня вступления в законную силу соответствующего постановления", - сказали в пресс-центре.

В МВД отметили, что собственники таких автомобилей обязаны уплатить административный штраф в течение 60 дней со дня вступления постановления в законную силу. "При этом они могут беспрепятственно выехать за пределы страны, что способствует неисполнению соответствующих постановлений", - отметили в ведомстве.

Реализация этого предложения будет способствовать соблюдению принципа неотвратимости наказания, подчеркнули в МВД. "В случае выявления транспортных средств, зарегистрированных в иностранных государствах, владельцы (собственники) которых не уплатили административный штраф в течение суток, такие транспортные средства будут задерживаться до уплаты административного штрафа", - подытожили в ведомстве.