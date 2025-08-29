Новое медицинское учреждение рассчитано на 40 ежедневных посещений и 10 круглосуточных мест

АРХАНГЕЛЬСК, 29 августа. /ТАСС/. Глава Минздрава России Михаил Мурашко в рамках рабочей поездки в Архангельскую область осмотрел новое здание Соловецкой участковой больницы. По его словам, уже готово и в ближайшее время примет пациентов амбулаторно-поликлиническое звено, сообщили в телеграм-канале Минздрава РФ.

"По итогам осмотра Соловецкой участковой больницы Михаил Мурашко сообщил, что сегодня готово к открытию амбулаторно-поликлиническое звено, первых пациентов здесь примут в ближайшее время", - сказано в сообщении.

Новая больница рассчитана на 40 ежедневных посещений и 10 круглосуточных мест. Учреждение будет оказывать первичную медико-санитарную помощь, в том числе экстренную и неотложную, проводить профилактические мероприятия, диспансеризацию и профосмотры взрослых и детей. Комплекс состоит из двух зданий: главного корпуса, включающего стационар и приемный покой, а также отдельно расположенного хозяйственного блока. Первоначальное здание, в котором располагалось медучреждение, было построено более 100 лет назад.

"На Соловках создан новый медицинский объект, который включает оказание экстренной и плановой помощи, оснащен цифровым медицинским оборудованием для возможности проведения телемедицинских консультаций. В случае необходимости создана возможность проведения в том числе хирургических вмешательств", - уточнил глава Минздрава России.

В структуру участковой больницы входит поликлиническое звено с кабинетами врачей общей практики и терапевта, процедурным кабинетом, кабинетами физиотерапии и забора анализов. В стационарном отделении предусмотрено пять коек сестринского ухода и пять - терапевтического профиля, а также палата интенсивной терапии и другие кабинеты.

По словам министра, в стационарной части медучреждения требуется устранить ряд недоработок. Подрядчик должен привести все в соответствие со строительными и санитарными нормами. "Это небольшой объем, и в скором времени эта часть также будет готова к работе", - подвел итог министр.