Речь идет в том числе об информации, позволяющей идентифицировать тип беспилотников, место запуска, нахождения, падения, траекторию полета и определить места их атаки

КАЗАНЬ, 29 августа. /ТАСС/. Публикацию и распространение информации о применении и последствиях применения беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) запретили в Татарстане. Соответствующий указ подписал глава Татарстана Рустам Минниханов.

Согласно указу, запрещается публикация и распространение в СМИ, а также в интернете, социальных сетях, сервисах обмена мгновенными сообщениями, информации о применении и последствиях применения на территории республики беспилотных воздушных судов. Под запрет попадают также фото и видео. Отмечается, что речь идет в том числе об информации, позволяющей идентифицировать тип беспилотников, место запуска, нахождения, падения, траекторию полета, определить места их атаки, факт поражения объектов и характер нанесенных повреждений.

Также под запрет попадает информация о применении и последствиях применения средств противодействия БПЛА, в том числе противовоздушной обороны и радиоэлектронной борьбы, о местах их расположения, а также информации, которая способствует раскрытию этих мест.

Указ вступает в силу со дня подписания.