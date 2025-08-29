Летние лагеря Липецкой области в 2025 году посетили более 40 тыс. детей

В течение летних смен дети изучали информационные технологии, учились работать с искусственным интеллектом, создавали собственные проекты, занимались спортом, примеряли на себя разные профессии, а также участвовали в тематических играх, викторинах и конкурсах, посещали крытый бассейн, веревочный городок и играли в лазертаг

ЛИПЕЦК, 29 августа. /ТАСС/. Более 40 тыс. детей провели лето в организациях отдыха и оздоровления Липецкой области. Об этом сообщил журналистам губернатор региона Игорь Артамонов.

"Лето в почти 500 организациях отдыха и оздоровления Липецкой области провели 45,5 тыс. детей. Из них: 12,9 тыс. - в загородных лагерях, 28,7 тыс. - в лагерях с дневным пребыванием, 2 тыс. - в лагерях труда и отдыха, 1,9 тыс. - в палаточных лагерях", - сказал Артамонов.

По его словам, лагерь "Елочка" в первую смену также посетили 50 детей из Курской области. Около 150 детей из ДНР участвовали в четвертой смене в лагерях "Березка" и "Чайка", столько же ребят из Белгородской области отдохнули в "Елочке".

В течение летних смен дети изучали информационные технологии, учились работать с искусственным интеллектом, создавали собственные проекты, занимались спортом, примеряли на себя разные профессии, а также участвовали в тематических играх, викторинах и конкурсах, посещали крытый бассейн, веревочный городок и играли в лазертаг, добавил губернатор.

"В "Звездном" прошла реконструкция событий Великой Отечественной войны. В "Орленке" приняли военно-исторический лагерь "Страна героев". В кластере загородных лагерей "Липецкие каникулы" прошли интересные профориентационные мастер-классы "Палитра профессий", - пояснил Артамонов.

Все загородные лагеря области также приняли участие в акции "Дни единых действий", отметил губернатор. Помимо этого, в ходе смен дети отметили важные даты в истории страны, которые состоялись во время летних каникул.