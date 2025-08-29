Планируется посадить сосны, дубы, березы, ясени, тополя, другие породы деревьев и кустарники

САМАРА, 29 августа. /ТАСС/. Финансирование работ по лесопосадке в Самарской области осенью 2025 года составит 226,05 млн рублей. Восстановление лесов выполняют в рамках нацпроекта "Экологическое благополучие", сообщили ТАСС в министерстве природных ресурсов и экологии региона.

"На 2025 год финансирование [лесовосстановления] составляет 226,05 млн руб. Из них 51,96 млн рублей - средства федерального бюджета", - сообщили в ведомстве.

По данным Минприроды, на выделенные средства заготовлены семена растений и будет выполнена их высадка. Весь посадочный материал выращивают в двух теплицах и 17 лесных питомниках региона. В 2025 году высадят 5,6 млн сеянцев, среди которых 2,8 млн сеянцев сосны. Также высадят дубы, березы, ясени, тополя, другие породы деревьев и кустарники. Работы проводят по федеральному проекту "Сохранение лесов" национального проекта "Экологическое благополучие".

Национальный проект "Экологическое благополучие" предусматривает выполнение в Самарской области ряда задач к 2030 году. Запланировано ежегодное восстановление леса на площади 520 га при сокращении объемов вырубаемых деревьев, агротехнический уход за лесными культурами на площади 310 га, модернизация лесопитомнического хозяйства и формирование запаса семян в количестве 2 тонн. Также должны быть приняты меры по сокращению площади лесных пожаров, в том числе приобретение дополнительной лесопожарной и лесохозяйственной техники.