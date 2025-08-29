В новом стационаре откроют еще 12 отделений, в частности, кардиологической реанимации и интенсивной терапии с возможностями гемодиализа других видов детоксикации

МОСКВА, 29 августа. /ТАСС/. Четырехэтажный госпитальный корпус общей площадью свыше 20 тысяч кв. м будет возведен в рамках строительства Многопрофильного медицинского центра Федерального медико-биологического агентства (ФМБА) в Мариуполе. Об этом сообщили в пресс-службе агентства.

"Этот проект - не просто стройка, это символ возрождения и восстановления социальной и медицинской инфраструктуры Донецкой Народной Республики и других наших воссоединенных регионов. Это важная инвестиция в здоровье и благополучие жителей России. Возведение нового стационара значительно расширит спектр высокотехнологичной помощи, повысит ее качество, доступность и оперативность. Коечный фонд увеличится до 406 коек, откроются новые высокотехнологичные отделения: лор- и челюстно-лицевая хирургия, офтальмология, неврология, нейрохирургия. Откроются реабилитационный и ожоговый центры. Таким образом, мощности Мариупольского центра расширятся, расширятся и его возможности", - подчеркнула руководитель ФМБА Вероника Скворцова, чьи слова приводит пресс-служба.

По словам Скворцовой, в новом стационаре будут открыты еще 12 отделений, в том числе кардиологической реанимации и интенсивной терапии с возможностями гемодиализа других видов детоксикации, специализированных направлений хирургии, травматологии и ортопедии, неврологии и нейрохирургии, комбустиологии, комплексной реабилитации. На площадке ежедневно трудятся более 100 специалистов, задействовано 9 единиц техники. Стационар будет соединен теплым переходом с действующим лечебно-диагностическим корпусом. Уже залит фундамент, в ближайшее время строители приступят к возведению несущих конструкций и стен.