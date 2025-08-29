Речь идет не только о приобретении знаний, но и о формировании прочных ценностных ориентиров, патриотичности и неравнодушия, отметил глава Татарстана

КАЗАНЬ, 29 августа. /ТАСС/. Международное сообщество должно совместно работать над созданием условий для профессионального и личностного становления молодежи. Об этом заявил глава Татарстана Рустам Минниханов на IV Казанском глобальном молодежном саммите.

"В эпоху стремительных изменений именно образование определяет устойчивость как отдельно взятой личности, так и государства в целом. Речь идет не только о приобретении знаний, но и о формировании прочных ценностных ориентиров, воспитании ответственности, патриотичности и неравнодушия. Наша общая задача - создать условия, при которых каждый молодой человек сможет найти свою индивидуальную траекторию как в профессии, так и в личностном становлении", - сказал глава республики во время своего выступления на пленарной сессии "Образование личности в эпоху глобальных изменений: ценностные и карьерные траектории".

Он подчеркнул, что в Татарстане ведется активная работа в этом направлении. По его словам, в республике создана развитая инфраструктура поддержки молодежи, включающая ведущие вузы, научные центры, кванториумы и передовые инженерные школы. "По итогам прошлого года Республика Татарстан занимает первые позиции среди субъектов Российский Федерации по уровню зрелости системы управления научно-технологическим развитием", - отметил Минниханов.

Он добавил, что особое внимание в регионе уделяется развитию международного сотрудничества. "Качество образования в нашей республике привлекает все больше студентов из-за рубежа. Сегодня эта цифра превышает 22 тысячи студентов. Мы уделяем большое внимание развитию международного молодежного сотрудничества России с Исламским миром и странами БРИКС", - сказал он.

IV Казанский глобальный молодежный саммит проходит в столице Татарстана 27-30 августа. В нем принимают участие более 200 делегатов из 45 стран мира. Среди них - представители Бразилии, Бангладеш, Катара, Колумбии, Мексики, ОАЭ, Саудовской Аравии, Омана, Нигерии, Филиппин, Южной Африки и других стран. Главная тема саммита в этом году - "Образование личности в эпоху глобальных изменений: ценностные и карьерные траектории".

Организаторами саммита выступают Министерство науки и высшего образования РФ, Казанский федеральный университет, правительство Республики Татарстан и международная организация "Молодежный форум Организации исламского сотрудничества".