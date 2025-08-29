Школьников Прикамья не будут переводить на дистант из-за нового штамма COVID

Информации о случаях заражения этим штаммом в регионе пока нет

ПЕРМЬ, 29 августа. /ТАСС/. Школьников Пермского края не будут переводить на дистанционное обучение из-за нового штамма коронавируса. Об этом ТАСС сообщили в Центре управления регионом (ЦУР) Прикамья.

"Министерство образования Пермского края опровергло информацию о переводе школьников на дистанционное обучение в сентябре из-за нового штамма коронавируса", - сказали в региональном ЦУР.

В ряде местных СМИ ранее появилась информация о том, что школьников Прикамья планируется перевести на дистанционное обучение в сентябре из-за появления нового штамма коронавируса. Информации о случаях заражения этим штаммом пермяков пока нет.