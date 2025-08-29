Евгению Культину было 100 лет

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 29 августа. /ТАСС/. Ветеран Великой Отечественной войны, почетный гражданин Нижегородской области Евгений Культин скончался на 101-м году жизни, сообщается в Telegram-канале администрации Канавинского района Нижнего Новгорода.

"На 101-м году ушел из жизни участник Великой Отечественной войны Евгений Иванович Культин. В этот трудный момент мы выражаем искренние соболезнования родным и близким Евгения Ивановича. Память о нем будет жить в наших сердцах, а его подвиг останется примером настоящего мужества и служения Родине", - говорится в сообщении.

Культин родился в селе Пьянский Перевоз Горьковской области. Окончив неполные 10 классов школы, в 1942 году был призван на фронт. Служил во внутренних войсках на Западном фронте. Принимал активное участие в боевых действиях. В 1944 году был направлен на учебу в город Ташкент в пограничное училище. Получил звание офицера. После окончания учебы служил на Северном Кавказе. Награжден медалью Жукова, орденом Отечественной войны II степени, медалью "За боевые заслуги", медалью "За Победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945гг.". Является почетным гражданином Нижегородской области" и Нижнего Новгорода.