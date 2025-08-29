Температура воды в Москва-реке в районе Звенигорода составляет около плюс 15 градусов, тогда как минимальной для купания считается не ниже плюс 20-22 градусов

МОСКВА, 29 августа. /ТАСС/. Жаркая погода, прогнозируемая в Москве и Подмосковье в предстоящие выходные дни, вряд ли сможет прогреть воду в водоемах до оптимальной для купания температуры. Такое мнение высказали ТАСС в Гидрометцентре РФ.

"Погода в выходные ожидается очень теплая, но вряд ли она сможет прогреть воду в водоемах до оптимальной для купания температуры", - сказал собеседник агентства. Он отметил, что по последним данным температура воды в Москва-реке в районе Звенигорода составляет около плюс 15 градусов, тогда как минимальной для купания считается температура воды не ниже плюс 20-22 градусов.

Ранее в Гидрометцентре РФ ТАСС сообщали, что последние выходные лета в столичном регионе будут по-июльски теплыми. "В дневные часы в субботу и воскресенье, 30-31 августа, столбики термометров могут подниматься до плюс 28-29 градусов, при этом в дневные часы не прогнозируется, только предстоящей ночью по области местами все-таки не исключен небольшой дождь", - сказал собеседник агентства. Что же касается ночных температур, то они будут колебаться около 15-17 градусов выше нуля в столице предстоящей ночью и до плюс 16-19 градусов в ночь на воскресенье.

По словам научного руководителя Гидрометцентра РФ Романа Вильфанда, температурные показатели предстоящих выходных станут похожи на июльские. "Это июльская погода, которая превышает среднюю климатическую норму самого теплого периода года", - сказал он, заметив, что в третьей декаде июля средняя температура ниже, чем та, которая будет в предстоящие выходные.