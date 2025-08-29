В ЛНР с момента вхождения в состав РФ отремонтировали более 18% теплотрасс

Работы выполнили в рамках масштабной модернизации коммунальной инфраструктуры Луганской Народной Республики

ЛУГАНСК, 29 августа. /ТАСС/. Более 18% теплотрасс в Луганской Народной Республики капитально отремонтировано за три года, общая протяженность составляет 228 км. Об этом сообщается в Telegram-канале регионального Минстроя.

"За 2022-2025 гг. в ЛНР капитально отремонтировано более 18% теплотрасс региона. Общая протяженность новых труб теплоснабжения к сентябрю 2025 в ЛНР составляет 228 км. Также обновлены 187 источников тепловой энергии. Это капитальный ремонт и реконструкция действующих котельных, а также установка новых блочно-модульных котельных", - говорится в сообщении.

Отмечается, что мероприятия выполнены в рамках масштабной работы по модернизации коммунальной инфраструктуры ЛНР, план которой сформирован до 2030 года с перспективой до 2035 года.

Так, в отопительный период 2024-2025 годов на объектах теплоснабжающей организации возникло на 11% меньше инцидентов, чем в предыдущий период. Таких показателей удалось достичь благодаря комплексу работ по модернизации коммунальной инфраструктуры.