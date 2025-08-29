Вместо этого будет проведен классный час, сообщил губернатор региона Евгений Балицкий

МЕЛИТОПОЛЬ, 29 августа. /ТАСС/. Власти Запорожской области отменили торжественные мероприятия в честь Дня знаний в 59 школах региона, находящихся вблизи линии боевого соприкосновения. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор региона Евгений Балицкий.

"В Запорожской области праздничные мероприятия в День знаний запланированы в 116 образовательных учреждениях для учеников первых и одиннадцатых классов. В 59 школах региона, в связи с усиленными мерами безопасности, решено отменить торжественные мероприятия. Это те образовательные учреждения, которые расположены вблизи линии боевого соприкосновения. В этих школах в День знаний будет проведен классный час", - написал губернатор.

Он отметил, что в будущем учебном году в первые классы пойдут 3000 учеников.

"В 2025 году в Запорожской области в школу пойдут более 3000 первоклассников. В 11-х классах будет обучаться свыше 2500 ребят. На первый курс наших высших учебных заведений пойдут учиться 8330 студентов. В системе профессионального образования - 3200 первокурсников", - написал Балицкий.