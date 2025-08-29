В стране создаются научно-исследовательские центры мирового уровня и развивается сеть центров трансфера технологий, отметил министр науки и высшего образования

КАЗАНЬ, 29 августа. /ТАСС/. Россия работает над созданием условий для привлечения молодых специалистов в передовые научно-технические отрасли, уделяя особое внимание развитию исследовательской инфраструктуры. Об этом заявил министр науки и высшего образования РФ Валерий Фальков на IV Казанском глобальном молодежном саммите.

"Мы работаем над созданием условий для привлечения молодых специалистов в передовые научно-технические отрасли, большое внимание уделяем развитию исследовательской инфраструктуры. Создаются научно-исследовательские центры мирового уровня и развивается сеть центров трансфера технологий", - сказал Фальков во время своего выступления на пленарной сессии "Образование личности в эпоху глобальных изменений: ценностные и карьерные траектории".

Он напомнил, что в России реализуется программа создания сети современных университетских кампусов. "К 2030 году мы планируем построить 25 таких кампусов, а к 2036 году - уже 40. Уже введены в эксплуатацию соответствующие объекты в Москве, Калининградской области, Новосибирской области, Республике Башкортостан, а также в ряде других субъектов", - рассказал министр.

Фальков отдельно остановился на мерах поддержки иностранных студентов и ученых. "В настоящее время в российских университетах учатся 415 тысяч иностранных студентов. Качественное образование можно получить как по контракту, то есть платно, так и бесплатно - в рамках квот правительства. Квота составляет 30 тысяч мест ежегодно ", - сказал он.

Министр также отметил, что в России действует президентский конкурс "Мегагранты", который предусматривает финансирование научных проектов до 1,2 млн долларов США сроком на 5 лет.

"Также введено новое направление программы, рассчитанное на привлечение молодых конструктивных исследователей. Гранты молодым исследователям предоставляются российскими университетами в размере до 15 млн рублей (примерно 190 тысяч долларов США). Срок реализации - до двух лет с возможностью проведения еще двух отдельных работ", - рассказал Фальков.

Он добавил, что с этого года введена система грантовой поддержки иностранных студентов на конкурсной основе, которая покрывает оплату перелета, проживания и медицинской страховки иностранных студентов. "В этом году будет выдано 2 тыс. таких грантов", - заключил министр.

О форуме

IV Казанский глобальный молодежный саммит проходит в столице Татарстана 27-30 августа. В нем принимают участие более 200 делегатов из 45 стран мира. Среди них - представители Бразилии, Бангладеш, Катара, Колумбии, Мексики, ОАЭ, Саудовская Аравия, Оман, Нигерии, Филлипин, Южной Африки и других стран. Главная тема саммита в этом году - "Образование личности в эпоху глобальных изменений: ценностные и карьерные траектории".

Организаторами саммита выступают Министерство науки и высшего образования РФ, Казанский федеральный университет, Правительство Республики Татарстан и международная организация "Молодежный форум Организации исламского сотрудничества".