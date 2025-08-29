По словам депутата законодательного собрания Дениса Четырбока, 10% заведений, расположенных в многоквартирных жилых домах, могут не попасть под критерий по площади зала обслуживания в 50 кв. м

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 29 августа. /ТАСС/. Барную стойку включат в площадь обслуживания заведений общепита, расположенных в многоквартирных жилых домах, в рамках закона о "наливайках", но та часть, которая находится за барной стойкой со стороны обслуживающего персонала и куда доступ посетителей невозможен, включаться не будет, сообщил ТАСС депутат законодательного собрания и автор закона Денис Четырбок.

"Все декоративные элементы и сцена, которые находятся в зале обслуживания, будут включаться в эту площадь, которые используются для оказания услуг общественного питания в зале обслуживания. Но если мы говорим о барной стойке, то она и площадь, где располагаются посадочные места для посетителей, будет включаться в площадь обслуживания, а та часть, которая находится за барной стойкой со стороны обслуживающего персонала и куда доступ посетителей невозможен, конечно, в эту площадь включаться не будет", - рассказал он.

По его словам, потенциально 10% заведений общепита, расположенных в многоквартирных жилых домах, могут не попасть под критерий по площади зала обслуживания в 50 кв. м. "На момент работы нашей рабочей группы насчитывалось порядка 300 таких заведений. Соответственно мы говорим о примерно 10% заведений, которые не пройдут по этому критерию. Но в законодательное собрание поступило только 23 обращения от реальных заведений, которые уже указали, что они по этой площади не проходят и будут искать варианты по увеличению площади обслуживания либо за счет реконструкции тех площадей, которые они сейчас занимают, либо за счет переезда в другие помещения", - отметил он.

Заместитель председателя комитета по промышленной политике, инновациям и торговле Санкт Петербурга Тамара Ломоносова отметила на пресс-конференции в ТАСС, что заявление о внесении в реестр можно подать в бумажном формате или на электронную почту комитета.

"После этого уполномоченные должностные лица их рассматривают, проверяют на достоверность документов, которые также размещены на сайте, и после этого с вашего согласия осуществляется оценка предприятий путем непосредственного выезда. Здесь важно отметить, что оценка - это не контрольно-надзорные мероприятия. Это именно оценка соответствия критериям, которые установлены законом Петербурга", - рассказала она.

Закон о "наливайках"

Депутаты Законодательного собрания Санкт-Петербурга приняли закон, предусматривающий ограничение времени торговли алкоголем в заведениях площадью менее 50 кв. м, расположенных в многоквартирных домах. Новые нормы начнут действовать с 1 сентября 2025 года во всех районах города.

При этом требование по величине минимальной площади зала обслуживания, необходимой для получения заведениями общепита лицензии на продажу алкогольной продукции, устанавливается для всех заведений вне зависимости от типа постройки домов, в которых они расположены. В случае несоответствия перечисленным критериям заведения не лишатся лицензии на продажу алкогольной продукции, но будут осуществлять ее в пределах установленного времени - с 11 до 22 часов - по аналогии с магазинами.