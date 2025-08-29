Аналогичное требование предлагается установить в отношении студентов-целевиков, с которыми заказчики отказались заключать договор

МОСКВА, 29 августа. /ТАСС/. Правительство РФ внесло в Госдуму законопроект, который в том числе предусматривает, что при поступлении на бюджетные места по программам высшего медицинского и фармацевтического образования студенты должны будут заключать договоры о целевом обучении. Документ размещен в думской электронной базе.

Новой статьей предлагается дополнить закон "Об образовании в РФ". Предусматривается, что студенты-бюджетники, обучающиеся по медицинским и фармацевтическим образовательным программам, должны будут в свой первый учебный год заключить договоры о целевом обучении при наличии предложений о заключении таких договоров и при соответствии студента требованиям, которые предъявил заказчик. Аналогичное требование предлагается установить в отношении студентов-целевиков, с которыми заказчики отказались заключать договор о целевом обучении.

В законопроекте также содержатся требования и к другим категориям студентов: к тем, кто восстановился для дальнейшего обучения по указанным программам, перевелся на бюджетную форму обучения, а также к студентам, чей договор на целевое обучение был расторгнут - либо заказчиком в одностороннем порядке, либо самим обучающимся из-за отсутствия мер поддержки, предусмотренных договором. Предполагается, что такие студенты должны будут заключить целевой договор в течение года с момента расторжения предыдущего документа, перевода или восстановления.

В законопроекте также отмечается, что студентов будут отчислять, если они в установленный срок не заключат договор о целевом обучении при наличии предложений и соответствии требованиям заказчика, а также если они расторгнут договор в одностороннем порядке. Если в течение первого года предложения от заказчиков так и не появятся, обязанность заключить договор закрепится за студентом на весь период обучения.

Кроме того, если студент в указанный срок не смог заключить договор, у него будет возможность по заявлению перевестись с бюджетной формы обучения на платную. Если до конца периода обучения предложения так и не поступят или студент не будет подпадать под критерии заказчиков, с него снимут обязанность заключить договор.

Ответственность за нарушение условий договора

Нововведения также устанавливают ответственность для студентов и заказчиков за нарушение условий договоров о целевом обучении и за их расторжение. Так, за неисполнение обязанностей по трудоустройству, расторжение договора в одностороннем порядке и за отказ заключать договор о целевом обучении заказчики будут обязаны выплатить компенсацию в размере не менее чем за первый год обучения студента и уплатить штраф в двукратном размере компенсации. Аналогичные компенсацию и штраф должен будет выплатить обучающийся, если он не исполнит установленные договором обязанности или расторгнет его в одностороннем порядке.

При этом в документе подчеркивается, что договор о целевом обучении может содержать норму, по которой обязательства студента по этому договору приостанавливаются, если он заключает новый договор с тем же заказчиком по образовательной программе следующего уровня. Предусматривается, что это нововведение будет действовать при переходе из бакалавриата в магистратуру, из магистратуры - в ординатуру или на программу ассистентуры-стажировки, а также по окончании освоения программы подготовки квалифицированных рабочих и переходе на программу подготовки специалистов среднего звена.

Если гражданин и заказчик выполнят обязательства по новому договору, с них снимется ответственность за исполнение всех предыдущих договоров. Если же обязательства по последнему договору не будут исполнены, гражданин или заказчик понесут ответственность за неисполнение в том числе всех предыдущих договоров.

Наставники для выпускников

Законопроект также содержит норму, согласно которой в отношении выпускников медицинских и фармацевтических образовательных программ, которые впервые прошли первичную аккредитацию специалиста, в течение трех лет будет осуществляться программа наставничества в сфере здравоохранения. В указанный период выпускники должны будут осуществлять медицинскую или фармацевтическую деятельность в организациях, предоставляющих бесплатную медицинскую помощь. Исключение из этого правила составят выпускники, которые заключили договор о целевом обучении, - они будут работать в медорганизациях, куда их трудоустроят по договорам.

В законопроекте указано, что по окончании периода наставничества в сфере здравоохранения граждане подлежат периодической аккредитации специалиста. Если наставничество не осуществлялось или осуществлялось менее трех лет, по окончании срока действия первичной аккредитации граждане должны будут повторно пройти такую аккредитацию и затем принять участие в программе наставничества до достижения суммарного трехлетнего срока.

Вступление изменений в силу

Планируется, что нововведения начнут действовать с 1 марта 2026 года. Вместе с тем в документе отмечается, что требования об обязательном заключении договора о целевом обучении не будут применяться к поступившим в медвузы до 1 марта 2026 года студентам-бюджетникам, перешедшим с платного места на бюджет студентам и студентам, которые отчислились по своей инициативе и затем восстановились на бюджетное место. Также нововведения не будут распространяться на поступивших до указанной даты студентов-целевиков, с которыми заказчики отказались заключать договоры или расторгли их в одностороннем порядке.

Нововведения в сфере наставничества не будут действовать в отношении граждан, которые завершили обучение и впервые прошли первичную аккредитацию специалиста до 1 марта 2026 года.