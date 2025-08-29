Новое научное подразделение, в частности, будет заниматься координацией исследований в области экологии, климата и морских биоресурсов

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 29 августа. /ТАСС/. Донской государственный технический университет (ДГТУ) создал Институт исследований и инжиниринга Приазовья и Азовского моря для решения стратегических задач региона. Об этом сообщила пресс-служба университета.

"На заседании ученого совета Донского государственного технического университета (ДГТУ) принято решение о создании нового научного структурного подразделения - "Институт исследований и инжиниринга Приазовья и Азовского моря", - сказано в сообщении.

Отмечается, что новое научное подразделение займется координацией исследований в области экологии, климата, морских биоресурсов и разработкой технических средств для аквакультуры. Институт будет проводить фундаментальные и прикладные исследования для решения ключевых проблем Азовского моря, включая состояние биоресурсов, обвалы береговой линии и загрязнение воды.

"Необходим консолидированный подход к решению этих вопросов на основе результатов научных исследований. Учитывая успешный опыт реализации программы Научно-образовательного центра Юга России, предлагается создать Институт, который станет центром координации научного сообщества", - отметил руководитель центра инновационно-технологического развития ДГТУ Константин Тимолянов, чьи слова приводит пресс-служба.

Ожидается, что работа института позволит привлечь финансирование на новые проекты и сформировать межрегиональные научные и инженерные команды для решения проблем макрорегиона. В ДГТУ уверены, что регионы Приазовья сталкиваются с рядом вызовов - экологическими, климатическими и транспортно-логистическими проблемами, при этом Азовское море, ставшее внутренним водоемом России, является стратегически важным объектом.