Мероприятие позволит на практике проверить систему подготовки и полученные курсантами знания, сообщил Герой России, командир центра Андраник Гаспарян

ВОЛГОГРАД, 29 августа. /ТАСС/. Центр "Воин" впервые проводит Всероссийские военно-тактические соревнования "Путь воина", чтобы на практике проверить систему подготовки и полученные курсантами центра знания. Об этом сообщил Герой России, командир центра Андраник Гаспарян на открытии соревнований в центре патриотического воспитания молодежи "Авангард" Волгоградской области.

"Эти состязания - важный шаг в реализации миссии центра "Воин", созданного по поручению президента Владимира Владимировича Путина. Наша цель - воспитать сильных, умных, сплоченных патриотов, готовых преодолевать любые трудности. "Путь воина" - это не просто проверка физической подготовки, но и испытание характера, стратегического и тактического мышления, умения работать в команде", - зачитал Гаспарян приветственный адрес от заместителя председателя правительства РФ - полномочного представителя президента РФ в ДФО, председателя наблюдательного совета центра "Воин" Юрия Трутнева.

Отборочный этап соревнований "Путь воина" проходит на базе оборонно-спортивного лагеря "Авангард". 250 курсантов из 21 региона страны в ближайшие три дня пройдут девять испытаний - "Передвижение на поле боя" - скрытое выдвижение к объекту противника с переползанием, перебежками и метанием гранаты на точность, "Разминирование тропы", "Преодоление заряженного участка местности", "Стрельба из пневматической винтовки по мишени", "Полоса препятствий "Тропа воина", "Разжигание костра", "Первая помощь и эвакуация раненого", а также "Небесный штурм" - борьба с дронами и "Воздушный лабиринт" - управление FPV-дронами.

Кроме того, в ходе отборочного этапа курсантов ждет посещение знаковых мест сталинградской земли, встречи с участниками СВО и Героями России. Первая из таких встреч с Героем России, командиром центра "Воин" и участником президентской программы "Время героев" Андраником Гаспаряном состоялась в день открытия соревнований.

"Данное мероприятие организуется центром "Воин" впервые и станет одним из самых крупных состязаний для курсантов центра. Соревнования призваны не просто закреплять на практике полученные знания, они формируют патриотический дух, закаляют молодежный характер. Здесь важны командная работа, лидерство, умение принимать решения в сложных ситуациях и брать ответственность за их исполнение. Уверен, соревнования будут интересны и полезны подрастающему поколению", - отметил Гаспарян.

В финал выйдут только четыре команды, которые поборются за первенство в Якутии с 15 по 21 сентября.