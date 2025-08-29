Пока для подготовки служебных собак используются имитаторы наркотиков, что вызывает у некоторых животных трудности при обнаружении реальных запрещенных веществ

МОСКВА, 29 августа. /ТАСС/. Правительство РФ внесло в Госдуму законопроект, который дает правоохранительным органам возможность использовать психотропные и наркотические вещества для дрессировки служебных собак, которые специализируются на их обнаружении. Документ размещен в думской электронной базе.

Как отмечается в пояснительной записке, в настоящий момент для подготовки служебных собак используются имитаторы наркотиков, что вызывает у некоторых животных трудности при обнаружении реальных запрещенных веществ. "В целях повышения эффективности применения служебных собак в раскрытии преступлений в сфере незаконного оборота наркотиков целесообразно использовать натуральные наркотики для дрессировки и тренировки служебных собак", - указали в кабмине.

Новой статьей предлагается дополнить закон "О наркотических средствах и психотропных веществах". Изменения предусматривают, что таможенники, органы ФСБ, МВД и уголовно-исполнительной системы (УИС) получат возможность без лицензии хранить, перевозить и использовать психотропные и наркотические вещества для дрессировки собак-ищеек. Порядок использования наркотиков в этих целях будет установлен нормативными правовыми актами ФСБ, ФТС, ФССП и ФСИН по согласованию с МВД.