В целях упорядочения въезда в столицу по новой федеральной трассе М12 "Восток" на территории ТПУ организуют перехватывающие парковки общей вместимостью до 1,5 тыс. машиномест

МОСКВА, 29 августа. /ТАСС/. Правительство Москвы утвердило проект планировки транспортного узла "Лухмановская", включающего одноименную станцию метро Некрасовской линии и остановочные пункты наземного городского пассажирского транспорта (НГПТ). Постановление по данному вопросу подписал мэр столицы Сергей Собянин, сообщили в пресс-службе мэра и правительства Москвы.

"Реорганизуемая территория площадью 70,78 га расположена на востоке столицы в районе Косино-Ухтомский - вдоль МСД (Московского скоростного диаметра - прим. ТАСС), вблизи пересечения улиц Красковская, Лухмановская и Дмитриевского. Для улучшения движения наземного городского пассажирского транспорта проект планировки предусматривает размещение дополнительных остановок общественного транспорта с устройством заездных карманов, отстойно-разворотнойплощадки со зданием конечной станции и зарядными станциями электробусов", - говорится в сообщении.

Отмечается, что в целях упорядочения въезда в Москву по новой федеральной трассе М12 "Восток" на территории ТПУ будут организованы перехватывающие парковки общей вместимостью до 1,5 тыс. машиномест. Будет проведена и реконструкция свыше 2 км прилегающей улично-дорожной сети, включая строительство и реконструкцию участков улиц Красковская, Лухмановская и Дмитриевского, проектируемых проездов №45, №285 и №598.

Также проект планировки включает строительство порядка 163 тыс. кв. м недвижимости, включая спортивный объект, многофункциональный комплекс и торгово-развлекательный центр. Запланировано благоустройство более 1 га внутриквартальных общественных пространств с устройством пешеходных зон и проездов.

"В результате реализации проекта на востоке Москвы будет организован новый транспортный хаб для пассажиров станции метро "Лухмановская" и наземного транспорта, а также упорядочен въезд в город по федеральной трассе М12 и снижена нагрузка на столичную улично-дорожную сеть. Строительство коммерческой недвижимости позволит создать новые рабочие места и создать дополнительные точки притяжения для жителей района Косино-Ухтомский", - резюмировали в мэрии.