Посадка деревьев прошла в поддержку старта акции "Сохраним лес"

МОСКВА, 29 августа. /ТАСС/. Торжественная закладка аллеи "Шахтерская слава" прошла в преддверии Дня шахтера в городе Шарыпово Красноярского края. Высадка деревьев прошла в поддержку старта всероссийской акции "Сохраним лес", сообщает пресс-служба акции.

"Высадка аллеи "Шахтерской славы" - это не просто посадка деревьев, это дань уважения тем, кто своим трудом обеспечивает свет и тепло нашим домам. В День шахтера мы чествуем героев, чья профессия требует мужества и самоотверженности. Сегодняшней высадкой Красноярский край одним из первых поддержал старт уже седьмого сезона всероссийской акции "Сохраним лес". Пусть каждое дерево этой аллеи станет символом памяти и благодарности шахтерам, а также вкладом в общее дело - озеленения регионов нашей большой страны", - заявил генеральный директор АНО "Сад Памяти" Вячеслав Харламов, чьи слова приводятся в сообщении.

В мероприятии приняли участие местные жители, трудовой коллектив компании, волонтеры Фонда Мельниченко, ветераны угольной промышленности, а также представители власти и компании "СУЭК-Красноярск". Участники высадили 50 саженцев ели, яблони, груши и рябины.

"Озеленение - это одновременно и шаг к улучшению городской экологии, и вклад в развитие комфортной среды для людей. Высадка аллеи "Шахтерской славы", приуроченная к профессиональному празднику угольщиков, еще и символизирует сохранение исторического наследия промышленного города, трудовую славу старшего поколения и перспективу будущего для молодых жителей. Совместно с АНО "Сад Памяти" мы планируем продолжать делать такие акции", - добавила генеральный директор Фонда Мельниченко Татьяна Журавлева.

Акция "Сохраним лес" - это всероссийская экологическая инициатива по восстановлению лесов, которая проходит в поддержку национального проекта "Экологическое благополучие". Организаторами акции выступают АНО "Сад Памяти" совместно с Всероссийским движением "Экосистема" при поддержке Минприроды России и Рослесхоза. Акция направлена на привлечение внимания общества к проблемам восстановления и приумножения лесных богатств России, формирование бережного отношения к природе и повышение экологической грамотности населения. Присоединиться к акции может любой желающий, информация о местах посадок и регистрация участников доступны на официальном сайте.