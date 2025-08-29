В министерстве назвали главной целью этого использование воспитательного потенциала фильмов для сохранения и укрепления традиционных российских духовно-нравственных ценностей

МОСКВА, 29 августа. /ТАСС/. Минпросвещения России создало и направило во все субъекты страны методические рекомендации по изучению произведений отечественного кино. Такая информация появилась на официальном сайте ведомства.

"Министерство просвещения Российской Федерации разработало и направило во все регионы страны методические рекомендации по изучению произведений отечественного кинематографа в общеобразовательных организациях", - говорится в сообщении.

Согласно информации министерства, главная цель рекомендаций - использование воспитательного потенциала художественных фильмов для сохранения и укрепления традиционных российских духовно-нравственных ценностей, закрепленных указом президента от 9 ноября 2022 года № 809.

Основой для рекомендаций стал сформированный советом при президенте Российской Федерации по культуре и искусству список 100 фильмов, в который вошли кинокартины, снятые выдающимися отечественными режиссерами, чей авторитет и мастерство прошли проверку временем.

Уже сейчас общеобразовательные организации готовы использовать кинофильмы из списка 100 фильмов на всех уровнях общего образования при изучении содержания учебных предметов "Литературное чтение", "Литература", "История", "Изобразительное искусство", "Музыка".

"Изучение джаза в 8-м классе на уроках музыки может включать просмотр фрагментов фильма Карена Шахназарова "Мы из джаза". Это поможет школьникам узнать историю этого направления, развить умение анализировать музыку и понять ее связь с историей", - сказано на сайте.