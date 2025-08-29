В волгоградском Центре патриотического воспитания детей откроют модульный центр и бассейн

Ежегодно на территории центра появляются новые объекты, совершенствуется инфраструктура, позволяющая обеспечить организацию и проведение мероприятий федерального уровня

ВОЛГОГРАД, 29 августа. /ТАСС/. Крытый бассейн на шесть дорожек, многофункциональный модульный центр "Форум" для проведения общественных мероприятий и другие объекты откроют до конца 2025 года на базе площадки центра военно-патриотического воспитания "Юный ястреб" и базирующегося здесь лагеря "Авангард" в Волгоградской области, где создается уникальный для России полномасштабный многофункциональный круглогодичный центр для отдыха, развития и патриотического воспитания молодежи. Об этом сообщила пресс-служба администрации Волгоградской области по итогам рабочей поездки губернатора Андрея Бочарова.

"Андрей Бочаров оценил развитие площадки центра военно-патриотического воспитания "Юный ястреб" и базирующегося здесь лагеря "Авангард", где реализуется целый ряд проектов развития инфраструктуры для детей и молодежи, включая строительство бассейна, многофункционального модульного центра для проведения общественных мероприятий, пункта управления, корпусов, столовой и других. Все они будут введены уже до конца 2025 года. В ближайшие пять лет на территории лагеря будет создан уникальный для страны полномасштабный многофункциональный круглогодичный центр для отдыха, развития и патриотического воспитания молодежи", — говорится в сообщении.

Уточняется, что ежегодно на территории центра военно-патриотического воспитания появляются новые объекты, совершенствуется инфраструктура, позволяющая обеспечить организацию и проведение мероприятий федерального уровня. В начале года построены и сданы физкультурно-оздоровительный комплекс (ФОК) и четыре модульных жилых корпуса, до конца года появится модульный крытый 25-метровый бассейн на шесть дорожек, многофункциональный модульный центр "Форум" для проведения общественных мероприятий на 1 тысячу мест.

Губернатор положительно оценил создаваемый командный пункт управления полка, где молодые люди смогут отрабатывать аспекты ведения боевых действий с применением различного вида оружия и средств поражения. На территории будущего многофункционального центра создают элементы, которые приближают условия подготовки к реальным. В частности, воссоздают отрезок трубопровода, который позволил участникам СВО зайти в тыл врага и выполнить сложную боевую задачу. Территорию комплекса дополнят выставкой поверженной вражеской военной техники: трофеи добыты, в том числе, волгоградскими военнослужащими.

"Задача, которую мы ставим перед собой в рамках формирования серьезного, очень мощного, я уверен, лучшего в России военно-патриотического центра, — это, в том числе, создание элементов, которые будут привлекать молодежь к изучению истории. Мы все с вами помним и гордимся блестящей спецоперацией наших военнослужащих, когда они непосредственно по трубопроводу зашли в тыл врага и после этого взяли очень серьезный объект. Эта операция уже вошла в мировую историю военного искусства. Мы воссоздаем такой элемент, соблюдая все параметры. Считаем, что обучение, подготовка должна происходить не на бутафорских сооружениях, а в максимально реалистичной обстановке", — цитирует губернатора пресс-служба.

О площадке "Юного ястреба"

Площадка "Юного ястреба", лагеря "Авангард" востребована для проведения мероприятий всероссийского уровня. В 2024 году регион принимал финал "Зарницы 2.0", в сентябре эта территория вновь станет местом проведения финала всероссийских военно-патриотических игр "Зарница 2.0" и "Семейная зарница".