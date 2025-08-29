В Москве в рамках проектов КРТ построят около 10 млн кв. м жилья для программы реновации

Рядом с жильем возведут необходимую инфраструктуру, заверили в стройкомплексе

МОСКВА, 29 августа. /ТАСС/. Одной из задач программы комплексного развития территорий (КРТ) в Москве является формирование новых площадок под строительство жилья для реализации программы реновации. Так, 125 из 336 проработанных и реализуемых в столице проектов КРТ позволят возвести около 10 млн кв. м новостроек для программы реновации, сообщил заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

"Столица пять лет ведет работу по преображению городской среды в рамках программы комплексного развития территорий, направленной в том числе на содействие реализации программы реновации. Градостроительный потенциал 336 проектов КРТ, охватывающих более 4,2 тыс. га, превышает 68,3 млн кв. м недвижимости. Из них около 10 млн [кв. м] придется на жилье для программы реновации и других нужд города", - сказал Ефимов, слова которого приводит пресс-служба стройкомплекса.

Как уточнил руководитель Департамента градостроительной политики Москвы Владислав Овчинский, строительство жилья для реализации программы реновации предусмотрено в рамках 125 из 336 проектов КРТ. "Примерно пятая часть жилой недвижимости, а именно 2,07 млн почти из десяти млн кв. м, придется на Восточный административный округ. Это закономерно, здесь требуется расселить самое большое количество старых домов, включенных в программу. При этом лидером по объему строительства станет площадка комплексного развития на улицах Большая Косинская и Оренбургская, где возведут более 383 тыс. "квадратов" жилья для реализации программы реновации", - добавил он.

