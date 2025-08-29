В 285 учебных заведениях Кировоградской области выявили превышение норм радона

Главный государственный санитарный врач области Надежда Оперчук также сообщила, что проверены 409 из 894 учебных заведений региона

МОСКВА, 29 августа. /ТАСС/. Превышение норм радона - радиоактивного газа - выявлено в 285 учебных заведениях Кировоградской области Украины. Об этом сообщила главный государственный санитарный врач области Надежда Оперчук.

"Таковы результаты проверок почти половины учебных заведений региона - это детсады, школы, училища и университеты. Измерение уровня радона началось в июле", - приводит ее слова издание "Общественное".

Оперчук также сообщила, что в настоящее время проверены 409 из 894 учебных заведений региона, превышение нормы радона зафиксировано в 70% обследованных помещений. "Радон - один из самых опасных газов, он радиоактивен, продукты его распада поражают иммунные клетки, кроветворные клетки, половые клетки, радон является второй после табакокурения причиной рака легких", - подчеркнула эксперт.

Издание указывает, что радон попадает в помещения из-за трещин в земной коре и почве. По словам директора областного департамента образования Эльзы Лещенко, если после проверки выявляется превышение уровня радона, "начинаются антирадоновые мероприятия: обустройство вентиляции уплотнение отверстий и увеличение покрытия пола".

Известно, что учебные заведения области будут проверять до середины сентября.