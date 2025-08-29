МОСКВА, 29 августа. /ТАСС/. Правительство РФ расширило полномочия фонда "Защитники Отечества", чтобы он смог помогать в том числе семьям пропавших без вести бойцов специальной военной операции. Соответствующий документ имеется в распоряжении ТАСС.
Изменения вносятся в устав организации. Теперь там предусмотрено, что семьи пропавших без вести либо признанных безвестно отсутствующими бойцов в связи с участием в специальной военной операции смогут получить помощь от фонда.
Речь идет о содействии в получении мер социальной поддержки, психолого-психотерапевтической и бесплатной юридической помощи, а также содействии в проведении генетической идентификации.
Работа ведется по указу президента РФ Владимира Путина.