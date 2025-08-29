Речь идет о содействии в получении мер соцподдержки, психолого-психотерапевтической и бесплатной юридической помощи, а также в проведении генетической идентификации

МОСКВА, 29 августа. /ТАСС/. Правительство РФ расширило полномочия фонда "Защитники Отечества", чтобы он смог помогать в том числе семьям пропавших без вести бойцов специальной военной операции. Соответствующий документ имеется в распоряжении ТАСС.

Изменения вносятся в устав организации. Теперь там предусмотрено, что семьи пропавших без вести либо признанных безвестно отсутствующими бойцов в связи с участием в специальной военной операции смогут получить помощь от фонда.

Речь идет о содействии в получении мер социальной поддержки, психолого-психотерапевтической и бесплатной юридической помощи, а также содействии в проведении генетической идентификации.

Работа ведется по указу президента РФ Владимира Путина.