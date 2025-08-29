В нем примут участие дети из России и более 20 стран, сообщила пресс-служба "Движения первых"

КАЗАНЬ, 29 августа. /ТАСС/. Заявочная кампания нового сезона всероссийского проекта "Движения первых" "Школьные клубы дипломатии" начнется в сентябре. Об этом говорится в сообщении пресс-службы "Движения первых".

"Заявочная кампания нового сезона всероссийского проекта "Движения первых" "Школьные клубы дипломатии" стартует в сентябре. Участниками станут дети из России и более 20 стран мира", - отмечается в сообщении.

Запуск нового сезона анонсировал на IV Казанском глобальном молодежном саммите в столице Республики Татарстан на встрече с участниками предыдущего сезона проекта Герой России, участник президентской программы "Время героев", председатель правления "Движения первых" Артур Орлов. "Важно, что благодаря проекту участники "Движения первых" поддерживают связь с приятелями из Малайзии, Индонезии, Турции, Египта и многих других стран. Ожидаем, что участниками клубов в новом учебном году станут более 3,5 тыс. человек из более чем 25 стран", - приводятся слова Орлова в сообщении.

Новый сезон проекта продлится десять месяцев. В сентябре пройдут установочные сессии с регионами-участниками, начнется подготовка методических материалов для наставников и участников. В октябре объявят результаты отбора, и начнутся онлайн-телемосты, где клубы смогут представить свою страну, рассказать о культуре, быте, туристических маршрутах и достопримечательностях. В ноябре телемосты продолжатся, а также будет запущена акция "Тайный Дед Мороз" - участники будут обмениваться подарками и письмами.

В декабре школьники примут участие в онлайн-встречах, посвященных их мечтам, интересам и целям. Кроме того, пройдет акция "Онлайн фото/видео-челлендж". Январь будет посвящен знакомству с культурой - участники обсудят традиции, быт и искусство разных стран. В феврале главной темой проекта станет "Глобальный мир" - ребята поговорят о современных технологиях, экологии и представят туристические маршруты. Кроме того, начнется акция "Друг по переписке" - обмен письмами и открытками.

В марте участники обсудят международный обмен. Они познакомятся с образовательными системами разных стран, проведут виртуальные экскурсии по школам и расскажут о своих учебных буднях. В апреле состоится "Культурная встреча", на которой ребята представят литературу, музыку, кино, моду, кухню и традиции своих стран. В мае ребята вернутся к обсуждению своих целей и интересов. Участники смогут оценить, как изменились их взгляды за время проекта, и углубить свое понимание культур стран-партнеров. Завершится сезон в июне большим онлайн-выпускным и финальными телемостами на тему "Кумиры и фильмы".

О проекте

"Школьные клубы дипломатии" - это проект "Движения первых" по формированию системных многосторонних контактов среди обучающихся в России и других странах, сближению народов и познанию культур и национальных особенностей детей и молодежи. Деятельность клубов включает совместные онлайн-встречи между школами России и образовательными учреждениями стран-партнеров, направленные на знакомство с культурой разных стран, основами дипломатии и международных отношений. Проект предполагает проведение разговорных клубов, онлайн-фото- и видеоконкурсов, викторин, квизов, акций "Друг по переписке" и "Тайный друг". Впервые проект был реализован в 2024 учебном году. В нем приняли участие 2 400 человек из 27 регионов России и 17 стран мира. В первом полугодии 2025 года в проекте участвовали 3 500 человек из 60 регионов России и 24 стран мира.