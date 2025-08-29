Военнослужащие ВСУ обвиняют военкоматы в коррупции, рассказали в российских силовых структурах

МОСКВА, 29 августа. /ТАСС/. Военные на Украине предлагают переложить функции набора военнослужащих напрямую на подразделения ВСУ, обвиняя территориальные центры комплектования (ТЦК, аналог российского военкомата) в коррупции. Об этом ТАСС рассказали в российских силовых структурах.

"В эфире украинского ТВ начали продвигать тезис о необходимости расформирования ТЦК и передачи их функции непосредственно подразделениям. Военнослужащий ВСУ декларирует очевидные вещи, что ТЦК стали "коррупционной кормушкой", которую уже давно нужно реформировать. По его словам, рекрутингом должны напрямую заниматься бригады. Для этого необходимо выделить соответствующие места в штате, финансирование и запустить масштабную государственную программу", - сказали там, добавив, что для ТЦК предлагается оставить "бумажную работу".

Собеседник добавил, что "такой подход говорит о многом - бесполезность ТЦК признают даже военные, не только гражданские"

Ранее силовики сообщали ТАСС, что многие граждане Украины ассоциируют ТЦК и ВСУ, и снижение доверия к территориальным центрам комплектования подрывает доверие к украинской армии.

Только за последние месяцы произошли взрывы на территории ТЦК в Кривом Роге, Полтаве и Кременчуге, Харькове и подконтрольном Киеву городе Запорожье. Внефракционный депутат Верховной рады Артем Дмитрук на этом фоне отмечал, что украинцы в социальных сетях положительно отзываются об ударах по военкоматам, и назвал российскую армию союзником народа Украины. Позже в комментарии ТАСС он от лица всех украинцев поблагодарил за уничтожение ТЦК, подчеркнув, что граждане этому радуются в надежде на уменьшение террора в стране. Информацию об ударах также ранее подтверждали в МО РФ.