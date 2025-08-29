Командование 156-й отдельной механизированной бригады сообщило, что для подготовки мобилизованных к штурму, в первую очередь, необходим психолог и пропагандист

МОСКВА, 29 августа. /ТАСС/. Командование 156-й отдельной механизированной бригады ВСУ пытается фотосессиями убедить родственников военнослужащих, что их близких не отправляют в "мясные штурмы" без подготовки в Юнаковке Сумской области. Об этом ТАСС сообщили в российских силовых структурах.

"Ударим фотоотчетами по "мясным штурмам" и неоправданным потерям. Именно так можно охарактеризовать вчерашний "антикриз" от командования 156-й омбр. Пресс-служба бригады фотоотчетом решила убедить родственников своих военнослужащих, что их сыновей и мужей не отправляют в "мясные штурмы" без подготовки", - сказал собеседник.

В опубликованном на официальной странице бригады материале уточняется, что, по их мнению, для подготовки мобилизованных к штурму, в первую очередь, необходим психолог, затем пропагандист. "Уже после этого боец считается "подготовленным" и отправляется на штурм Юнаковки", - заключил собеседник агентства.