С 25 по 30 августа прошли дискуссии, круглые столы и мастер-классы деловой программы

КАЛУГА, 29 августа. /ТАСС/. Представители органов власти и бизнес-сообщества, руководители и преподаватели колледжей и техникумов, эксперты в сфере образования из всех регионов РФ приняли участие в форуме СПО, который проходил в рамках финала чемпионата "Профессионалы" в Калуге. Мероприятие, посвященное 85-летию системы СПО, было объединено темой "СПО - локомотив экономики страны", сообщили в пресс-службе Института развития профессионального образования.

Организатор мероприятия - Минпросвещения России при поддержке правительства РФ, федеральный оператор - институт развития профессионального образования, регион-организатор - Калужская область. С 25 по 30 августа дискуссии, круглые столы и мастер-классы деловой программы прошли по нескольким трекам: "Лидерство в образовании", "Путь к технологическому суверенитету", "Платформа решений: содержание и качество", "Навигация: опыт, мастерство, талант", "Трансфер знаний", "Молодежный экспресс".

"Сегодня подготовка кадров является одним из важнейших стратегических направлений. Высококвалифицированные выпускники колледжей необходимы как в науке, так и на производстве. Мы создаем условия для дальнейшего развития системы СПО - поставляем оборудование по проекту "Профессионалитет", проводим повышение квалификации мастеров производственного обучения, обновляем образовательные программы", - приводят в пресс-службе Института развития профессионального образования слова главы Минпросвещения Сергея Кравцова.

Губернатор Калужской области Владислав Шапша акцентировал внимание на высокотехнологичности и востребованности рабочих профессий. "Нам нужны профессионалы, поэтому мы укрепляем в регионе инфраструктуру образования", - отметил губернатор. Шапша добавил, что на заседаниях комиссии Госсовета по направлению "Кадры", которую он возглавляет, регулярно поднимают вопросы о важности подготовки специалистов, востребованных на рынке труда, что удается реализовать благодаря "Профессионалитету".

Член правления РСПП, председатель комитета РСПП по среднему профессиональному образованию, профессиональному обучению и профориентации Андрей Комаров отметил, что "Профессионалитет" - самый удачный проект за последние годы. "Выиграл бизнес - он имеет возможность готовить себе кадры, выиграла система СПО - в нее вдохнули новую жизнь, выиграли люди - повысился интерес молодых людей. Бизнес активно поддерживает развитие этого проекта", - сказал он.

Представители бизнеса активно участвуют в подготовке чемпионатов, включаются в программы целевого обучения, предоставляют свои производственные площадки и мощности для обучения ребят. Эти вопросы обсуждались на сессии "Маршруты сотрудничества": программное обеспечение, открытые платформы, научно-методическая литература, дополнительные стипендии для обучающихся и многое другое помогает повысить эффективность подготовки кадров.

Об основных итогах

Форум СПО проходил в Федеральном технопарке профессионального образования. "Предложение открыть в Калуге первый технопарк для подготовки мастеров производства со всей России было поддержано президентом нашей страны", - цитируют организаторы министра просвещения РФ Сергея Кравцова. Министр также отметил, что популярность СПО растет, так в этом году абитуриенты подали 3,3 миллиона заявлений в организации СПО - на 890 тысяч больше, чем в прошлом году.

На форуме обсуждали перспективы развития системы СПО на ближайшее время. Директор компании "Роббо" Павел Фролов в ходе панельной дискуссии "Кадры для робототехники" сообщил, что Россия должна войти в топ-25 стран по уровню роботизации. Для достижения этой цели в учреждениях среднего профобразования необходимо в разы увеличить объем подготовки кадров для данной отрасли. "Должно появиться 60 тысяч специалистов, на данный момент готовится 3 тысячи специалистов в год, подготовку кадров мы должны увеличить в 20 раз. Соответственно, основная нагрузка по подготовке данных специалистов ложится на колледжи", - сказал Фролов.

В форуме принимали участие представители 25 дружественных стран и обсуждались перспективы международной кооперации в СПО. Это направление, по словам директора Федерального технопарка профобразования в Калуге Маргариты Скворцовой, является одним из ключевых. "В эпоху глобальных перемен и технологического прогресса развитие международного сотрудничества становится краеугольным камнем модернизации системы среднего образования. Обмен передовым опытом и установление прочных партнерских связей с ведущими зарубежными образовательными учреждениями и организациями выступают не просто желательным вектором, но и насущной необходимостью", - сказала Скворцова.

ТАСС организовал на форуме пленарную и две партнерских сессии, а также три мастер-класса - руководителя редакции фотоинформации ТАСС Сергея Шахиджаняна, руководителя проекта НЬЮМ ТАСС Дарьи Черняховской и ведущего новостей телеканала "Россия-24", заместителя директора Первой академии медиа РЭУ им. Г. В. Плеханова Романа Плюсова. Модератором партнерской сессии "85 лет на верном пути. История и перспективы сотрудничества" выступил руководитель пресс-центра ТАСС Николай Яковлев.