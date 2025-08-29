Одним из нововведений является установление приоритета покупки данных ДЗЗ с космических аппаратов, собранных из отечественных комплектующих и эксплуатирующихся российскими компаниями

МОСКВА, 29 августа. /ТАСС/. Правительство Российской Федерации внесло изменения в постановления, регулирующие вопросы предоставления сведений из федерального фонда данных дистанционного зондирования Земли (ДЗЗ). Изменения подготовлены Роскосмосом по поручению президента России.

Президент поручал до 1 сентября сформировать нормативную базу по вопросу платного предоставления космических снимков.

"В частности, уточнен порядок определения размера платы за предоставление таких данных. Он будет зависеть от объема данных, стоимости базовой расчетной единицы (ей является один квадратный километр), уровня обработки данных, условий пользования данными и их актуальности, а также возможности предоставления скидки на объем приобретаемой информации", - прокомментировали в Роскосмосе.

Еще одним важным нововведением является установление приоритета покупки данных ДЗЗ с космических аппаратов, собранных из отечественных комплектующих и эксплуатирующихся российскими компаниями. Это поможет минимизировать риск фальсификации данных и потери управления негосударственными космическими аппаратами, считают в Роскосмосе.

По общему правилу, данные ДЗЗ предоставляются на платной основе, а средства от продажи направляются в федеральный бюджет. При этом по решению правительства до конца 2025 года данные ДЗЗ предоставляются государственным органам на безвозмездной основе.