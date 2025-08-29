В Смоленскую область поступили новые школьные автобусы

Транспортные средства будут использоваться для перевозки около 350 детей, сообщил губернатор региона Василий Анохин

МОСКВА, 30 августа. /ТАСС/. Новые автобусы для школьников передали в 11 муниципальных образований Смоленской области, воспользуются транспортом около 350 детей. Об этом сообщил губернатор региона Василий Анохин.

"Это новые автобусы, которые с 1 сентября будут доставлять смоленских школьников к местам обучения. Транспорт сегодня отправился в 11 муниципальных образований. Он будет отвозить на занятия и возвращать домой 350 учеников из удаленных населенных пунктов. Сегодня передал директорам муниципальных учреждений образования ключи от 20 автобусов марок ГАЗ и ПАЗ", - написал он в своем Telegram-канале.

В Смоленской области действуют 350 школьных маршрутов различной протяженности, на них задействовано более 230 автобусов. Дополнительный транспорт приобрели благодаря четырехстороннему соглашению с Минпромторгом и Минпросвещения России, а также с заводами-изготовителями.