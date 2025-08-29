В ОП предложили ограничить число учеников в классе

Председатель комиссии Общественной палаты по демографии, защите семьи, детей и традиционных семейных ценностей Сергей Рыбальченко отметил, что из-за снижения рождаемости необходимо повышать качество образования

МОСКВА, 30 августа. /ТАСС/. Норматив, который ограничивает количество детей в классах до 25, необходимо вернуть, особенно это касается начальной школы. Такое мнение высказал ТАСС председатель комиссии Общественной палаты (ОП) РФ по демографии, защите семьи, детей и традиционных семейных ценностей Сергей Рыбальченко.

"Из-за снижения рождаемости количество школьников уменьшается и, значит, качество образования должно повышаться. Я считаю, что нужно вернуться к тем стандартам, которые были до введения СанПиН - то есть максимум 25 детей в классе", - сказал он.

Он пояснил, что сейчас для школ не существует предельной наполняемости классов - все привязано только к метражу кабинета. "Не менее 2,5 кв метров на ребенка плюс еще рабочее место учителя и шкафы. Этот СанПиН действует с 2021 года", - уточнил глава комиссии ОП. До введения этого норматива предельная численность детей в классе составляла 25.

"Эксперты ставят вопрос возвращения этого норматива, потому что страдает качество образования и безопасность детей, в том числе санитарно-эпидемиологическая. Поэтому мы должны вернуться к прежним нормативам - это вопрос не экономии, а повышения качества образования, комфорта и сокращения нагрузки на учителя", - подчеркнул Рыбальченко.

Он отметил, что эти вопросы постоянно поднимают в ОП. "Такой запрос идет от родителей. Я считаю, что он требует решения", - сказал эксперт. По его мнению, прежде всего такая предельная численность должна устанавливаться в первых классах, когда они только формируются и дети учатся, как правило, в одном помещении. "Считаю, что как раз для первого класса мы сейчас имеем все возможности регулировать количество [детей], потому что с каждым годом число первоклассников будет уменьшаться", - заявил Рыбальченко.

По его мнению, следующим шагом снижения наполняемости классов может стать переход на эффективную начальную школу. "Это ввод дополнительной подготовки в детских садах и дошкольных образовательных организациях. Таким образом решим проблемы сокращения определенной нагрузки на школу и вопросы дефицита педагогов начальных классов", - заключил эксперт.