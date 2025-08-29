На реках края ожидаются дополнительные подъемы уровня воды на 0,5-1,7 м

ВЛАДИВОСТОК, 30 августа. /ТАСС/. Приморский гидрометцентр опубликовал штормовое предупреждение о сильных дождях в регионе на 31 августа и 1 сентября. Ожидаются ливни до 50 мм за 12 часов и менее.

"Штормовое предупреждение объявлено в Приморье. В связи со смещением активного циклона вблизи побережья Приморского края вечером 31 августа, ночью и днем 1 сентября на значительной территории края ожидаются сильные дожди (15-45 мм), местами очень сильные (50 мм и более) за 12 часов и менее. В отдельных районах возможны грозы, местами порывистый ветер", - говорится в предупреждении.

Также на реках края ожидаются дополнительные подъемы уровня воды на 0,5-1,7 м. На отдельных участках в бассейнах рек Уссури и озера Ханка возможен выход воды из берегов и подтопление пониженных территорий.

Во Владивостоке осадки начнутся во второй половине дня 31 августа, к вечеру ожидается усиление. Утром 1 сентября интенсивность начнет ослабевать, и к полудню дождь должен прекратиться.