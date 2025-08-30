Выход может быть в технических корректировках, которые не меняют основу системы, но устраняют перекосы, считает парламентарий

МОСКВА, 30 августа. /ТАСС/. Председатель комитета Госдумы по вопросам собственности, земельным и имущественным отношениям, член Национального финансового совета Банка России Сергей Гаврилов (фракция КПРФ) полагает, что зависимость универсального пособия на детей от уровня доходов семьи можно было бы скорректировать в сторону более плавной шкалы, когда рост доходов семьи, к примеру, на 300 рублей не влечет за собой резкого уменьшения пособия. Об этом он заявил в беседе в ТАСС.

"Единое пособие, начиная от периода беременности до 17 лет ребенка, с самого начала задумывалось как универсальная мера поддержки: одна линия выплат должна была заменить десятки разрозненных программ. В 2025 году правила назначения окончательно оформились и закрепили два главных критерия: среднедушевой доход семьи ниже регионального прожиточного минимума и выполнение имущественных ограничений. Размер выплаты сейчас жестко "нарезан" на три ступени - 50%, 75% и 100% детского прожиточного минимума", - рассказал он.

Именно в этих деталях и кроются проблемы, полагает депутат. "Семья, где зарплата выросла всего на 300 рублей, может потерять целую ступень пособия: например, при доходе на человека 16 950 рублей семья получает 75% прожиточного минимума ребенка (в регионах это около 12 тыс. рублей), но если доход поднимается до 17 250 рублей при пороге прожиточного минимума в 17 тыс., то выплата сразу сокращается до 50%, то есть почти на 4 тыс. меньше. А переезд в другой регион обнуляет выплаты на срок проверки, оставляя родителей без денег в тот момент, когда расходы и так возрастают", - констатировал парламентарий.

Выход может быть в технических корректировках, которые не меняют основу системы, но устраняют перекосы, считает Гаврилов. "Вместо трех ступеней целесообразно ввести плавную шкалу: чем ближе доход к прожиточному минимуму, тем ниже процент пособия, без резких провалов. Это снимет страх за любую прибавку и снизит риск ухода доходов в "тень". Важно также предусмотреть непрерывность: при переезде пособие должно сохраняться в прежнем размере 1-2 месяца, пока идет проверка, а затем корректироваться с учетом результатов проверки и прожиточного минимума в новом регионе жительства", - отметил он.

Такие изменения не меняют саму идею пособия, но делают ее практичнее: устраняют резкие провалы в выплатах, снижают вероятность перерывов при переезде и убирают формальные отказы, убежден депутат. "В результате единое пособие стало бы мерой, которая работает без пауз и сопровождает семью в тот момент, когда нагрузка на ее бюджет реально возрастает", - заключил он.