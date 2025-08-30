Россияне, в частности, смогут сдать новый смартфон, если на нем не будет RuStore, сообщил первый замглавы комитета СФ по госстроительству Артем Шейкин

МОСКВА, 30 августа. /ТАСС/. Российские пользователи с сентября получат право оформить возврат купленного смартфона как некачественного, если на нем нельзя будет установить магазин приложений RuStore и несколько других отечественных сервисов. Об этом рассказал ТАСС первый замглавы комитета СФ по госстроительству Артем Шейкин.

Нововведения коснутся в том числе айфонов. Как напомнил сенатор, с 1 сентября вступает в силу закон, обязывающий производителей и поставщиков гаджетов, продаваемых в РФ, обеспечивать "техническую возможность свободной установки и обновления отечественных приложений", в том числе RuStore.

"Важно отметить: если производитель или поставщик устройства не обеспечит возможность установки RuStore, такой товар может быть признан не соответствующим обязательным требованиям. В этом случае покупатель вправе вернуть его как некачественный", - сказал Шейкин.

По словам сенатора, принятые меры имеют принципиальное значение для укрепления технологической независимости и информационной безопасности России.

"Зависимость от зарубежных платформ уже не раз приводила к ограничению доступа к важным цифровым сервисам и навязыванию правил, противоречащих интересам российских пользователей", - подчеркнул парламентарий.