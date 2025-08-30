Cохранение реальной истории спецоперации "во всем ее многообразии сегодня необходимо", подчеркнула руководитель Национального центра исторической памяти при президенте, член Общественной палаты Елена Малышева

МОСКВА, 30 августа. /ТАСС/. Наполнение цифрового архива участников специальной военной операции уже ведется, материалы будущего архива будут доступны для научной и просветительской работы. Об этом в интервью ТАСС сообщила руководитель Национального центра исторической памяти (НЦИП) при президенте РФ, член Общественной палаты РФ Елена Малышева.

"Работа [по формированию цифрового архива] ведется активно, потому что есть колоссальный общественный запрос на сохранение памяти самих участников СВО и их родственников, запрос от тех, кто хочет, чтобы память о наших бойцах, память о вовлеченности в эту сложную геополитическую историю, была сохранена во всем своем масштабе и во всех своих проявлениях. Если говорить, в какой он стадии, - речь сегодня идет уже о наполнении той структуры, которая разработана и предложена национальным центром. Она прошла обсуждение на ряде совещаний, мероприятий, в том числе и в общественных кругах, и сегодня идет ее наполнение", - сказала она.

По ее словам, сохранение реальной истории специальной военной операции "во всем ее многообразии сегодня необходимо". "Потому что если мы сейчас это не сделаем, то это обязательно сделают другие. Такие попытки уже есть, мы о них знаем", - добавила историк.

Малышева отметила, что материалы архива будут доступны для научной и просветительской работы, а работа над ним ведется совместно множеством организаций. "Важно, что сегодня осознание этой работы присуще не одному Национальному центру исторической памяти, но здесь и общественный запрос, и вовлеченность очень многих институций. Это и фонд "Защитники Отечества", и общественные организации, и движения федерального и регионального уровня, и государственные органы власти. Такая общая работа по сохранению памяти об участниках специальной военной операции, конечно же, говорит о востребованном подходе к народному архиву, который мы сегодня формируем", - заключила она.