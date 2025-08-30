Об этом сообщили в Гидрометцентре России

МОСКВА, 30 августа. /ТАСС/. Переменная облачность, без осадков и температура до плюс 28 градусов прогнозируются в Москве в субботу. Об этом сообщается на сайте Гидрометцентра России.

Днем в Москве будет плюс 26 - плюс 28 градусов. В ночь на воскресенье столбики термометров опустятся до плюс 14 градусов.

Ветер будет юго-западный, 6-11 м/с, возможны порывы до 15 м/с. Атмосферное давление составит 747 мм ртутного столба.

В Подмосковье днем температура будет колебаться в пределах 24-29 градусов тепла. Ночью может похолодать до 11 градусов тепла.