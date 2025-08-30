При этом оценка не будет влиять на результаты итоговой аттестации

ТУЛА, 30 августа. /ТАСС/. Эксперимент по введению оценок за поведение в Тульской области проведут с учетом мнения учеников и родителей. При этом оценка не будет влиять на результаты итоговой аттестации, сообщили ТАСС в пресс-службе правительства региона.

Ранее в Минпросвещения сообщали, что всего определены 84 образовательные организации, в которых с 1 сентября начнется эксперимент по выставлению оценок за поведение, в частности, это школы Новгородской, Ярославской, Тульской, Ленинградской областей, Луганской Народной Республики, Чеченской Республики, Республики Мордовия.

В Тульской области, по данным пресс-службы, участие в пилотном проекте примут десять школ из Тулы, Донского, Алексина, а также Веневского, Щекинского, Киреевского районов. "Контроль над чистотой эксперимента будет осуществляться руководством образовательных организаций, педагогическими советами с учетом пожеланий родителей и обучающихся, а также федеральным оператором проекта", - сказали в пресс-службе.

В течение учебного года для учителей, родителей и детей будет обеспечено консультационно-информационное сопровождение. "С родительским сообществом ведется работа по разъяснению деталей эксперимента, сформировано позитивное отношение к участию в эксперименте", - подчеркнули в пресс-службе.

Отмечено, что подготовительная работа в школах, участвующих в эксперименте, была проведена с педагогическим составом, заместителями директора по воспитательной работе, педагогами-психологами, советниками директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными организациями. В пресс-службе добавили, что оценка за поведение не будет влиять на результаты итоговой аттестации.