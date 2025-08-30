В РФ предложили создать Единый электронный документ гражданина

В ЕЭД могут быть интегрированы, в частности, цифровые версии паспорта, СНИЛС, полиса обязательного медицинского страхования и водительского удостоверения, отметил председатель комитета ГД по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов

МОСКВА, 30 августа. /ТАСС/. Председатель комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов направил письмо министру цифрового развития, связи и массовых коммуникаций России Максуту Шадаеву с предложением рассмотреть возможность создания Единого электронного документа (ЕЭД) гражданина РФ - цифрового носителя, объединяющего ключевые документы и обеспечивающего доступ к государственным и социальным сервисам. Текст письма есть в распоряжении ТАСС.

"Недавно в ходе рабочей встречи с экспертами профильных направлений цифровой сферы обсуждалась возможность разработки концепции Единого электронного документа гражданина РФ. Данная инициатива сформулирована и направляется вам для рассмотрения, - говорится в письме депутата. - Учитывая уже существующее значительное количество основных персональных документов, идентифицирующих личность гражданина в различных ситуациях, а также растущий объем дополнительных (временных) документов и сервисов, подобный подход позволит объединить их на одном электронном носителе".

По его мнению, в ЕЭД могут быть интегрированы цифровые версии паспорта гражданина РФ, СНИЛС, полиса обязательного медицинского страхования, водительского удостоверения, документов на транспортные средства, страховых полисов ОСАГО и КАСКО, социальной карты, пенсионного удостоверения. "Кроме того, можно предусмотреть алгоритм, позволяющий по желанию владельца дополнять указанный перечень прочими записями - от банковской карты до проездного билета на все виды транспорта", - добавил парламентарий.

Ключевым преимуществом ЕЭД депутат считает его функциональность. По его словам, выполненный в формате стандартной пластиковой карты с чипом, фотографией владельца и уникальным идентификационным номером, документ позволит собрать на одном компактном устройстве большой массив бумажной и электронной информации. Предполагается, что идентификация гражданина с помощью ЕЭД может осуществляться через стационарные терминалы в учреждениях, так и в мобильной форме - например, при проверке документов сотрудниками правоохранительных органов.

Нилов отметил, что концепцию ЕЭД на этом этапе можно разрабатывать в экспериментально-тестовом режиме - как перспективную альтернативу существующим документам. Он также подчеркнул необходимость тщательной отладки систем безопасности, включая защиту от несанкционированного доступа, копирования и изменения данных, а также создание алгоритма экстренной блокировки и восстановления документа в случае его утери или поломки.

"Стремительное развитие цифровизации и все более широкое применение электронных систем позволит параллельно проводить ряд проверочных мероприятий с целью предупреждения, обнаружения и устранения вероятных "проблемных" ситуаций, связанных с ЕЭД", - заключил депутат.